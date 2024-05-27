Bazı illerdeki 112 acil servis hizmetleri kapatılıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiasının yer aldığı iifade edildi.

112 SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMLERİ KAPATILACAK MI?

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: