Bazı illerdeki 112 acil servis hizmetleri kapatılıyor mu?
Son günlerde tasarruf tedbiri kapsamında bazı 112 sağlık hizmetleri birimlerinin kapatılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiasının yer aldığı iifade edildi.
112 SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMLERİ KAPATILACAK MI?
Söz konusu iddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Herhangi bir ilimizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun kapatılması söz konusu değildir. 81 ilimizde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 3 bin 457 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcut olup 44 bin 338 personel, 5 bin 828 ambulans ile hizmet vermeye devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Kaynak: Anadolu Ajansı