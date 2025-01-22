Belediyeler, SGK'ya olan borçlarını yapılandırmak için adım attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetleri, belediyelerin SGK borçlarına yönelik sorunun çözülmesine ilişkin ilk toplantısını yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SGK borcu olan belediyeleri silkelemekte fayda var demişti, belediyelere yönelik haciz işlemi başlamıştı.



Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile 15 Ocak Çarşamba günü Bakanlıkta görüşen Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çözüm masasının kurulacağını söylemişti.



TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız başkanlığındaki heyet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, dün ilk toplantılarını yaptı. Balgat'taki Sosyal Güvenlik Kurumu binasında basına kapalı olarak yapılan toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.



"Tespit ettiğimiz 7-8 başlıkta kendilerine çalışma yapılması ve yapılandırma konusunda kolaylıklar sağlanması konusundaki isteklerimizi ilettik. Şöyle bir karar aldık; onlar da ilettiğimiz başlıklar üzerinde çalışacaklar, gelecek salı tekrar toplanacağız. Ve hangi noktalarda ilerleme sağlayacağımıza karar vereceğiz."

Görüşmenin genel havasından memnun olduğunu belirten Yıldız, İnşallah birlikte çalışıp, düşündüğümüz zaman SGK borçları konusunda önemli bir gelişme sağlayabiliriz" dedi.

"Alacaklı olan kurum SGK. Elbette ki onlar da alacaklarını tahsil etmek istiyorlar. Bu açıdan görüşme son derece olumluydu. Bizi de nezaketle karşıladılar. İyi bir misafirperverlik gösterdiler. Görüşmenin genel havasından memnun olduğumu ifade edeyim. Bu masa birlikte çalışma, düşünme masası."