Belgrad Ormanı'nda sır ölümler! 35 günde 3 ceset bulundu

İstanbul'un en önemli ormanlarından Belgrad Ormanı, son günlerde bulunan cesetlerin sır ölümlerinin adresi oluyor. Peş peşe bulunan cesetlerin bulunma şekli de dikkat çekici.

CNN Türk'ten Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Belgrad Ormanı'na giden vatandaşların bulduğu esrarengiz şekilde öldürülmüş cesetler gündemde. Son 35 günde 3 cesedin bulunduğu Belgrad Ormanı'nda polis, cesetlerden biri hariç diğerlerinin kimliğini henüz saptayamadı.

ÇÖP KONTEYNERİNE 'CESET AŞAĞIDA' YAZDILAR

Cesetlerle ilgili dikkat çeken bir nokta da bulunuş şekilleri. Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri bir çöp konteynerinde 'ceset aşağıda' yazısı gördü ve bu yazıyı takip etti. Polis ekiplerinin yazıyı takip etmesi sonucu bir erkek cesedi bulundu.

Bundan birkaç gün önce de yine yakın noktada bir kişinin gömülü cesedi bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise yine aynı yerde bir ceset, kravatla ağaca bağlanmış halde bulundu. Bulunan cesetlerin hepsinin erkek olması da dikkat çekti.

CESETLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda cesetlerden birinin kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilen kişinin, Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Kantele olduğu öğrenildi. Kantele'nin başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Cinayet Büro dedektiflerinin, cesetlerin ardındaki sır perdesini aralamak için çalışmaları devam ediyor.