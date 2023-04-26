Bergüzar Korel sitem etti: "Tahammülüm kalmadı artık..."

Oyuncu Bergüzar Korel'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medyada yayınlanan bir alkol reklamı gündemdeyken Korel sitem dolu sözler sarf etti. Oyuncu Bergüzar Korel, laikliğin indirgenmesine tepki gösterdi. Korel şu ifadeleri kullandı:

- Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İki yüzlülüğünüze tahammülüm kalmadı artık.