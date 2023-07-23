Beşiktaşlı futbolcuya saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 6 ay sahalardan uzak kalacak!

Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan bugün Bakırköy'de Shell istasyonu civarında bir trafik kazasına karıştı. Genç futbolcu ve kazaya karışan diğer kişiler, polisin olay yerine gelmesini beklerken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldiği öğrenildi.

Emrecan Uzunhan'ın bu şoke edici saldırı sonucunda kaslarındaki yırtılma nedeniyle yarın Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacağı öğrenildi. Genç futbolcu 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalacak.

Geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Emrecan Uzunhan, siyah beyazlıların geleceğe dönük yatırım yaptığı oyunculardan biri olarak görülüyordu.