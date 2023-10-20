Bessam Abu Abdullah Ulusal'a Konuştu! "Ana Hedef Türkiye ve Suriye"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakın isimlerden Eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Bessam Abu Abdullah, Ulusal Kanal yayınına konuk oldu. Abdullah, İsrail’in Filistin’e saldırılarını ve Batı Asya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin’de yaşananların Suriye’de 13 yıldır yaşananlardan ayrı tutulamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Abdullah, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesini yeniden uygulamaya koyduğuna dikkat çekti.

- Bütün bu gelişmeleri, ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesinden bağımsız ele alamayız. Baktığımızda bugün yaşadıklarımızın o projede mevcut olduğunu görürüz. Projenin amacı, bölgemizdeki 24 ülkenin sınırlarını mezhep etnik ve dini temelde paramparça etmek, bölge krizlerle savaşlarla uğraşırken İsrail’in burada tek başına en güçlü devlet olmasını sağlamaktı. Irak ile başladılar Suriye’de denediler. Suriye’de başaramayınca, projeyi beklemeye aldılar. Ana hedefe Suriye ve Türkiye’nin konulduğu Büyük Ortadoğu projesi, bugün yeniden tatbik edilmektedir.

Bessam Abu Abdullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sunduğu Filistin’siz haritayı hatırlattı. Gazze’ye yönelik saldırının perde arkasını anlattı.

- Bir atasözüne atıfla söylüyorum; İsrail Hamas’ı akşam yemeğinde yemeyi planlıyordu, Hamas İsrail’i öğle yemeğinde yedi... Netanyahu’nun kafasında, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilerin tamamen yok edilerek, bu toprakların İsrail’e katılmasını sağlamak üzere planlanmış çok büyük bir askeri projesi vardı. Saldırılarla Filistinlileri öldürmeyi ya da Ürdün ve Mısır’a sürmeyi planlıyordu. Fakat bunu öğrenen direniş kuvvetleri, toplu intifadayı başlattı. Gugün Netanyahu’nun çok öfkeli olmasının nedeni, bu planı hayata geçirememesinden, tam tersine Filistin direnişi tarafından bozguna uğratılmasından kaynaklanıyor.

Prof. Dr. Abdullah, ABD ve İsrail’in planlarının, ancak bölge ülkelerinin güç birliği ile bozguna uğratılabileceğini söyledi. Özellikle de, Büyük Ortadoğu Projesinin ana hedefindeki Türkiye ve Suriye’nin, ilişkilerini düzelterek iş birliği geliştirmesinin önemine dikkat çekti.