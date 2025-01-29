"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında yeni gelişme! Halk TV yöneticileri ile Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV yöneticileri Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık; Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarını talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.