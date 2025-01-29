"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında yeni gelişme! Halk TV yöneticileri ile Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi

"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV yöneticileri Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş gözaltına alınmıştı. Pehlivan, Oğuz ve Toktaş, üzerlerine atılı suçtan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında yeni gelişme! Halk TV yöneticileri ile Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV yöneticileri Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık; Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarını talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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