Bingöl'de ekmek pişirirken benzin bidonu patladı: 6 kişi yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ekmek pişirme sırasında meydana gelen patlama, faciaya yol açıyordu. Yakında bulunan bir benzin bidonunun ısınarak infilak etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Bingöl'de ekmek pişirirken benzin bidonu patladı: 6 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kalencik köyünde dün akşam saatlerinde ekmek pişirirken meydana gelen patlamada 6 kadın yaralandı.

Akraba oldukları öğrenilen bir grup kadın, bir evin kilerinde sac kurarak ekmek yapmaya başladı. Ancak o esnada yakında bulunan benzin dolu bir bidon, yüksek ısının etkisiyle patladı.

Patlamada N.K., N.K., B.K., G.D., Z.D. ve E.D. isimli kadınlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, önce Karlıova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen kadınlar, daha sonra durumlarına göre Diyarbakır ve Malatya’daki hastanelere nakledildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

bingöl patlama
Günün Manşetleri
Bugün görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Starovoyt intihar etti
MSB Bakanı Güler'den ilk açıklama
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
ORMAN YANGINLARINDA YENİ GELİŞME
6 AYDA 18 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ
METAN GAZINDAN ETKİLENEN 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
METAN GAZI ZEHİRLENMESİ SONUCU 5 ASKER ŞEHİT OLDU
TARIMDA TARİHİ ZİRVE!
Çok Okunanlar
Migros duyurdu: Bir alana bir hediye! Migros duyurdu: Bir alana bir hediye!
800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Metan gazı nedir, nasıl etkiler? Metan gazı nedir, nasıl etkiler?