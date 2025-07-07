Bingöl'de ekmek pişirirken benzin bidonu patladı: 6 kişi yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kalencik köyünde dün akşam saatlerinde ekmek pişirirken meydana gelen patlamada 6 kadın yaralandı.

Akraba oldukları öğrenilen bir grup kadın, bir evin kilerinde sac kurarak ekmek yapmaya başladı. Ancak o esnada yakında bulunan benzin dolu bir bidon, yüksek ısının etkisiyle patladı.

Patlamada N.K., N.K., B.K., G.D., Z.D. ve E.D. isimli kadınlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, önce Karlıova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen kadınlar, daha sonra durumlarına göre Diyarbakır ve Malatya’daki hastanelere nakledildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.