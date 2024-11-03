Binlerce TGB'li Ankara'dan seslendi! ABD ve İsrail'in kukla Kürdistan planlarına meydan okudular

Başkentten ABD ve İsrail'in kukla Kürdistan planlarına meydan okudular! Ankara'da yürüyüş yapan binlerce Türkiye Gençlik Birliği üyesi, PKK'nın Meclis'teki uzantısı DEM Parti'nin kapatılması talebini dile getirdi.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, yeni açılım planlarının hayata geçmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kayahan Çetin, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin dört yanında ABD silahlarının namlusu üzerimize çevrilmiş; Yunanistan kıyıları boydan boya ABD üsleriyle doldurulmuş, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin besleyip büyüttüğü, donattığı, yönettiği terör devletçiği kurulmuş. Bu ortamda Türkiye’nin önüne o eskimiş, bayat İkinci İsrail planı getiriliyor. Türkiye’yi, Suriye’yi, Irak’ı, İran’ı parçalayarak kurulacak bir kukla Kürdistan, özünde İkinci İsrail. Meclis’te, belediyede, üniversitede terörist istemiyoruz! PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti kapatılsın! PKK terör örgütünün siyasi ayağının Meclisimizin ortasında grubu olmasını, belediyelerimizi yönetmesini, üniversitelerimizde örgütlenmesini kabul etmiyoruz! DEM Parti, PKK’nın ayağıdır, koludur, bacağıdır. PKK’nın emir ve komutası altındadır. Hatırlatıyoruz: Türkiye masa başında plan yaparak, proje yaparak bölünemez, kimsenin böyle bir gücü yok! Türkiye’ye bölünme tehdidi ancak silahla dayatılabilir; Türkiye’yi ABD silahına güvenip bölmeye kalkacakların başına o planları yıkarız! Geçmişte nasıl yaptıysak, bölücü açılım süreçleri Türkiye’nin önüne getirilmeye çalışıldığında yüzler, binler, milyonlar olduysak yine yaparız." ifadelerini kullandı.

Sakarya Caddesi'ni miting alanına çevirren TGB'liler, Türk gençliğinin Türkiyeyi böldürmeme kararlılığını hep bir ağızdan haykırdı.