Bir altın madalya da Emine Arslan'dan!
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kick boksta sporcumuz Emine Arslan, altın madalya kazandı.
Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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