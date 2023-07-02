Bir altın madalya da Emine Arslan'dan!

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kick boksta sporcumuz Emine Arslan, altın madalya kazandı.

Bir altın madalya da Emine Arslan'dan!
Son Güncelleme:

Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kick Boks # altın madalya # türkiye
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Vücutta biriken pis kanı temizleyen besinler
2 Mel Gibson nasıl ünlü oldu?
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Altın fiyatları bugün ne kadar?
5 2 Temmuz Resmi Gazete kararları