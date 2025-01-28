Bir Gece Masalı 19. Bölüm full izle

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Gece Masalı dizisinin son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. 'Bir Gece Masalı'nın dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosunu ele aldık. Dizinin son bölümünü (yeni bölüm) izleyebileceğiniz link haberimizde. İşte ATV Bir Gece Masalı 19. bölüm izle dizi izle linki. Dizi haberleri...

BİR GECE MASALI 19. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Canfeza, Mahir'e sürpriz bir balayı gecesi planı yaparken, Mahir yeni komşuları Boğaç yüzünden şüpheler içinde kalır. Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur. Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları uygularken; eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer. Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır.

Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Canfeza'ya gerçekleri söylemeye karar verir. Asaf ve Afet'in elli yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir. Sırlarla yüzleşen Afet'i Sevde'den alacağı şok bir haber beklemektedir.

BİR GECE MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) İZLE

Bir Gece Masalı dizisinin ATV'de 28 Ocak 2025 Salı günü yayınlanan 19. bölümünü (son bölüm) tek parça full izleyebileceğiniz link.

https://www.atv.com.tr/bir-gece-masali/18-bolum/izle