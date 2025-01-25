Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Sağlık Bakanlığı duyurdu
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde büyük bir yangın çıkmış ve olayda 78 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavileri devam eden yaralılarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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