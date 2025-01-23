Borsa günü nasıl tamamladı? İşte detaylar!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününü yükselişle tamamladı.

Sude İnak Sude İnak
Borsa günü nasıl tamamladı? İşte detaylar!
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Borsa  İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kazanarak 10.112,76 puanla kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıktı.

Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.

PPK duyurusunda, "Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." denildi.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Japonya'da enflasyon, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Bu arada, Moody’s en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3’ten B1’e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Japon ekonomisindeki son dönemdeki dayanıklılık belirtileri ve özel tüketim harcamalarının gücünü korumasının BoJ'un ocak ayında faizleri artıracağına dair öngörülere neden olduğunu söyleyen analistler, Banka'nın yarın politika faizini 25 baz puan artırmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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