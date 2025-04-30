Borsa İstanbul'da büyük operasyon: 15 kişiye gözaltı kararı

Borsa İstanbul’da bazı hisselerde manipülatif işlemler yaptıkları belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonda üç ilde eş zamanlı adımlar atıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Borsa İstanbul'da büyük operasyon: 15 kişiye gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören bazı hisselerde manipülatif hareketlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dikkat çekici bir operasyon düzenlendi.

Haber Global'e göre, soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla başlatıldı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyon, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa illerini kapsadı.

Toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, sermaye piyasası araçları üzerinde manipülasyon yaptığı tespit edilen şüphelilerin, piyasada güveni sarsan hareketler gerçekleştirdikleri belirtildi.

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