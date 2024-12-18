Borsa İstanbul'dan medya çalışanlarına özel eğitim

Borsa İstanbul’un medya çalışanlarına yönelik düzenlediği sermaye piyasaları eğitiminin dördüncüsü başarıyla tamamlandı. Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt, "Kamuoyuna doğru bilgiyi en iyi ve şeffaf biçimde iletmek istiyoruz ve bunu sizlerle birlikte yapıyoruz" dedi.

Sude İnak Sude İnak
Borsa İstanbul'dan medya çalışanlarına özel eğitim
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Borsa İstanbul'un medya çalışanlarına yönelik düzenlediği sermaye piyasaları eğitiminin dördüncüsü başarıyla gerçekleştirildi. Tüm gün süren etkinlik, sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Açılış konuşmalarını Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt yaptı.

Konuşmasında Borsa İstanbul'un köklü geçmişine dikkat çeken Yavuz Selim Kurt, “151 yıllık bir kurum olarak, kamuoyuna doğru bilgiyi en iyi ve şeffaf biçimde iletmek istiyoruz ve bunu sizlerle birlikte yapıyoruz. Medya çalışanları, bu süreçte en önemli paydaşlarımızdan biridir,” dedi.

YOĞUN KATILIM

34 farklı yayın kuruluşundan 65 medya mensubunun katıldığı programda, Borsa İstanbul İş ve Ürün Geliştirme Kıdemli Uzmanı Recep Mutlu, borsanın genel işleyişi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Eğitim kapsamında vadeli işlem ve opsiyon piyasası, pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun işleyişine dair bilgilendirme oturumları düzenlendi.

PANEL İLE TAMAMLANDI

Etkinlik, Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Medyanın Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi" başlıklı panel ile sona erdi. Panelde, medya ve sermaye piyasaları arasındaki etkileşim ele alındı.

Bu eğitim programı, medya çalışanlarının sermaye piyasalarındaki bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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