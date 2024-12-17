Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı mı? İşte detaylar...

Borsada manipülasyon iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, bu sabah gözaltına alınmıştı. Özçelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sude İnak Sude İnak
Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı mı? İşte detaylar...
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına almıştı.

16 Aralık günü tehdit ve şantaj suçlamayla gözaltına alınan Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı. Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı bilgisi veriliyor.

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