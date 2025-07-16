Boykot çağrısı paylaşan ünlü isme 7 yıl 6 ay hapis istemi

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da dahil olduğu sosyal medya kaynaklı boykot çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, toplam 21 kişi hakkında 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Üzümoğlu ve beraberindeki 10 kişi, nisan ayında sosyal medya üzerinden yayılan boykot çağrıları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı

Savcılığın iddianamesinde, şüphelilerin sosyal nedenlere dayalı çağrılarla “ekonomiyi sekteye uğratma amacı güttükleri” ve bir kişinin “olağan ekonomik faaliyetini engellemeye teşebbüs ettikleri” belirtildi. Aynı zamanda “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlaması da yöneltildi.

TELEFON MESAJLARI DELİL SAYILDI

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun cep telefonunda yapılan incelemede, TRT dizisi Teşkilat’ta rol alan bir oyuncunun işine son verilmesinden sonra yaptığı bazı paylaşımlar da dosyaya eklendi. Bu paylaşımların “ayrıştırıcı ve nefret içerikli” olduğu ileri sürüldü.

KİMLER ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI?

İddianamede Üzümoğlu ile birlikte şu isimler şüpheli olarak yer aldı:

Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan.