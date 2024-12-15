BUDO'nun bazı seferleri iptal!

Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Şiddetli rüzgar ve dalga boylarının sefer güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle alınan bu karar, yolcu güvenliğini ön planda tutmak amacıyla duyuruldu.

Sude İnak Sude İnak
BUDO'nun bazı seferleri iptal!
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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