Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son dakika depremleri...

İnsanların internette en çok aradıkları sorulardan birisi "Bugün nerede deprem oldu?". Her gün çok sayıda deprem gerçekleşirken bunların çok azı hissedilebilir kadar şiddetli oluyor. Peki en son hangi ilde deprem oldu?

Deprem korkusu Türkiye'nin önemli bir gerçeği. Çok sayıda fay hattının geçtiği Türkiye'de her gün çok sayıda deprem oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bugün hangi illerde, kaç şiddetinde depremler oldu?

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.26 07:28:42 36.2440 36.3088 6.9 -.- 2.1 -.- MADENBOYU-(HATAY)

2023.08.26 07:15:17 35.8033 35.4795 5.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2023.08.26 06:21:04 38.3848 37.5503 12.3 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 06:16:10 38.4995 36.6943 10.8 -.- 1.6 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 06:13:10 36.3867 36.2185 4.5 -.- 1.8 -.- OVAKENT-(HATAY)

2023.08.26 05:51:28 38.2548 38.1922 5.0 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.26 05:48:06 38.2950 38.6535 2.3 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)

2023.08.26 05:44:07 37.0813 28.4108 4.1 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2023.08.26 05:36:40 37.0067 28.1972 4.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.08.26 05:31:37 37.0722 28.4385 11.6 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2023.08.26 05:30:55 37.0942 28.4822 2.2 -.- 1.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

2023.08.26 05:12:34 37.8918 36.0237 7.2 -.- 1.5 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.08.26 05:05:18 37.8445 36.0867 8.3 -.- 2.0 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.08.26 04:40:38 37.9458 36.3238 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 04:29:10 36.0267 36.4645 1.4 -.- 1.6 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)

2023.08.26 04:25:14 39.6572 26.5027 19.4 -.- 1.2 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.08.26 03:57:41 37.9090 36.2740 12.9 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 03:47:52 37.0492 28.3470 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2023.08.26 03:45:24 37.9755 36.3485 5.1 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 03:32:47 38.3097 37.2520 5.8 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 03:12:29 36.6878 36.2087 6.7 -.- 1.1 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)

2023.08.26 02:41:04 36.1432 35.8528 9.7 -.- 1.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2023.08.26 02:27:26 37.0717 28.4487 11.3 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)

2023.08.26 02:07:30 38.1165 36.3818 11.1 -.- 1.1 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 02:03:04 38.4465 37.3898 5.4 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 01:52:04 38.7835 37.7192 5.0 -.- 1.9 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)

2023.08.26 01:47:51 38.4828 37.3250 11.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 01:44:37 38.0693 37.6288 5.0 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.08.26 01:40:44 38.3757 38.2147 10.3 -.- 1.3 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.08.26 01:32:01 38.1265 38.4500 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.08.26 01:14:51 36.4657 29.1753 3.9 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)

2023.08.26 01:10:24 38.4535 37.5918 2.5 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 01:09:53 36.0590 27.1972 6.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2023.08.26 01:00:28 37.3028 37.0150 6.5 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.26 00:53:17 39.5440 28.7000 1.1 -.- 2.2 -.- BEYEL-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2023.08.26 00:35:05 38.4615 37.3202 4.2 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.26 00:33:31 38.1307 38.4810 3.9 -.- 2.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

AFAD'IN VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER

26-08-2023 07:28:43 36.291 36.214 4.06 ML 2.1 Antakya (Hatay) 00601

26-08-2023 07:27:35 38.104 37.904 3.25 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 600600

26-08-2023 06:49:27 37.204 36.645 7.22 ML 1.5 Bahçe (Osmaniye) 600598

26-08-2023 06:38:11 37.886 36.107 14.7 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 600599

26-08-2023 06:21:04 38.402 37.418 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 600594

26-08-2023 06:16:10 38.511 36.627 6.95 ML 1.4 Sarız (Kayseri) 600597

26-08-2023 06:13:11 36.391 36.263 7 ML 1.7 Antakya (Hatay) 600595

26-08-2023 06:08:46 37.896 36.191 7.33 ML 0.8 Saimbeyli (Adana) 600596

26-08-2023 05:51:29 38.238 38.21 6.99 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya) 600582

26-08-2023 05:48:06 38.236 38.7 10.8 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 600581

26-08-2023 05:44:07 37.07 28.452 7 ML 1.5 Ula (Muğla) 600587

26-08-2023 05:36:40 37.009 28.179 7 ML 2.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.64 km] Menteşe (Muğla) 600584

26-08-2023 05:33:37 38.222 38.45 7.16 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 600583

26-08-2023 05:31:37 37.085 28.469 7 ML 1.4 Ula (Muğla) 600586

26-08-2023 05:30:56 37.081 28.459 4.91 ML 1.5 Ula (Muğla) 600585

26-08-2023 05:28:28 38.232 38.754 6.16 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 600575

26-08-2023 05:24:48 38.205 38.16 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 600574

26-08-2023 05:12:35 37.793 35.957 12.62 ML 1.8 Feke (Adana) 600573

26-08-2023 05:05:20 37.81 35.967 14.01 ML 1.9 Feke (Adana) 600572

26-08-2023 05:03:20 38.436 37.32 7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 600571