Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...

Deprem Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri oldu. Her gün her saatte "Bugün deprem oldu mu" sorusunun yanıtını arıyoruz. Peki 24 Ağustos günü deprem oldu mu?

Kandilli ve AFAD verilerine göre bugün artçı depremlerin yaşandığı şehirler derinlikleri tespit edildi. Verilere göre meydana gelen depremlerin çoğu vatandaşlar tarafından hissedilmedi.

24.08.2023 GÜNÜ DEPREM OLDU MU?

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

2023.08.24 07:52:20 38.8037 37.4200 6.5 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.24 07:43:33 38.3238 36.9823 22.7 -.- 1.5 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 07:39:58 38.1835 37.2432 10.9 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 07:38:43 37.8505 36.5352 13.8 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 06:18:31 38.0620 26.5312 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.24 06:00:36 38.0063 38.1138 3.6 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.24 05:41:17 38.0328 36.6158 5.4 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 05:40:22 36.8615 27.9730 11.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 05:35:29 36.0137 35.9718 11.1 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.24 05:23:21 38.1177 26.3260 7.6 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.24 05:14:05 38.2948 38.2015 8.5 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.24 04:57:51 38.4648 36.6660 4.9 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.24 04:54:58 37.1340 28.7798 4.1 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.24 04:51:16 39.7523 37.3907 10.2 -.- 1.4 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel

2023.08.24 04:45:23 36.8803 27.9732 5.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:42:46 39.6838 37.3700 2.6 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel

2023.08.24 04:37:16 36.8958 27.9880 10.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:35:52 36.8545 27.9620 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:33:07 40.4018 28.7383 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.08.24 04:25:55 36.8692 27.9817 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:07:45 38.0253 36.5642 4.6 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:51:15 37.0820 28.4535 3.3 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.24 03:31:51 38.3927 36.6833 13.8 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.24 03:28:25 38.0918 36.6707 5.4 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:27:09 39.0210 29.8752 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.24 03:24:07 36.8683 27.9663 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 03:21:23 37.9823 36.3477 7.9 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:08:59 37.3658 37.1282 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 02:47:23 37.0775 28.9387 13.9 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.08.24 02:33:49 37.6298 35.3475 7.8 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.24 02:18:17 36.9288 36.4637 10.2 -.- 1.6 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.24 01:57:33 37.9975 36.4042 5.4 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 01:52:44 37.7453 36.6117 8.2 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 01:39:27 37.2193 30.6072 11.1 -.- 1.9 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2023.08.24 01:37:28 38.1025 38.5473 5.6 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.24 01:21:32 38.0863 38.4785 3.0 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.24 01:04:29 40.8478 42.8060 7.2 -.- 2.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2023.08.24 01:03:45 39.0828 40.1082 4.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.08.24 00:23:52 38.1082 36.5983 5.3 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 00:21:43 38.3610 37.3662 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 00:15:54 38.0203 37.6762 11.5 -.- 1.7 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

AFAD VERİLERİNE GÖRE 24 AĞUSTOSTA DEPREM OLDU MU?

2023-08-24 07:52:19 38.86 37.372 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas) 600286

2023-08-24 07:43:33 38.109 37.139 7.0 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) 600284

2023-08-24 07:38:42 37.858 36.518 7.0 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600283

2023-08-24 07:30:44 37.838 29.021 7.0 ML 1.0 Merkezefendi (Denizli) 600285

2023-08-24 06:23:13 38.206 38.126 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 600281

2023-08-24 06:18:30 38.156 26.357 7.52 ML 2.2 Ege Denizi - [14.72 km] Çeşme (İzmir)

600282

2023-08-24 06:09:37 37.532 37.19 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 600279

2023-08-24 06:00:36 38.019 38.205 7.0 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman) 600280

2023-08-24 05:54:39 38.374 37.471 6.95 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 600278

2023-08-24 05:50:21 37.718 36.191 7.0 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye) 600277

2023-08-24 05:41:16 38.04 36.58 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) 600253

2023-08-24 05:35:30 36.06 35.994 6.75 ML 2.1 Samandağ (Hatay) 600276

2023-08-24 05:23:22 38.097 26.318 5.64 ML 2.0 Ege Denizi - [19.87 km] Çeşme (İzmir)

600275

2023-08-24 05:14:14 37.135 36.926 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 600273

2023-08-24 05:14:06 38.254 38.142 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 600274

2023-08-24 05:07:40 37.994 37.387 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 600272

2023-08-24 04:57:51 38.472 36.686 7.0 ML 1.7 Sarız (Kayseri) 600271

2023-08-24 04:51:15 39.675 37.392 6.98 ML 1.2 Merkez (Sivas) 600270

2023-08-24 04:45:23 36.898 27.976 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.87 km] Milas (Muğla)

600269

2023-08-24 04:42:46 39.653 37.389 7.0 ML 1.8 Merkez (Sivas) 600268

2023-08-24 04:37:16 36.872 27.985 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.74 km] Marmaris (Muğla) 600266

2023-08-24 04:35:53 36.884 27.974 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.40 km] Milas (Muğla)

600265

2023-08-24 04:33:52 38.073 38.357 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 600267

2023-08-24 04:33:09 40.388 28.873 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.04 km] Mudanya (Bursa) 600264

2023-08-24 04:25:55 36.86 27.959 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.74 km] Datça (Muğla)

600263

2023-08-24 04:07:45 38.048 6.577 6.75 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 600262

2023-08-24 03:51:16 37.056 28.38 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla) 600261

2023-08-24 03:49:48 37.822 37.835 2.23 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)



