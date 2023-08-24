Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Neredeyse her gün artçılarla beraber sık sık yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti. Aramalarda en çok deprem mi oldu? sorusuna yanıtı Kandilli ve AFAD verileri sağladı. Peki 23 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri
Deprem Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri oldu. Her gün her saatte "Bugün deprem oldu mu" sorusunun yanıtını arıyoruz. Peki 24 Ağustos günü deprem oldu mu?
Kandilli ve AFAD verilerine göre bugün artçı depremlerin yaşandığı şehirler derinlikleri tespit edildi. Verilere göre meydana gelen depremlerin çoğu vatandaşlar tarafından hissedilmedi.
24.08.2023 GÜNÜ DEPREM OLDU MU?
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ
2023.08.24 07:52:20 38.8037 37.4200 6.5 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.24 07:43:33 38.3238 36.9823 22.7 -.- 1.5 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 07:39:58 38.1835 37.2432 10.9 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 07:38:43 37.8505 36.5352 13.8 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 06:18:31 38.0620 26.5312 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.24 06:00:36 38.0063 38.1138 3.6 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.24 05:41:17 38.0328 36.6158 5.4 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 05:40:22 36.8615 27.9730 11.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 05:35:29 36.0137 35.9718 11.1 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.24 05:23:21 38.1177 26.3260 7.6 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.24 05:14:05 38.2948 38.2015 8.5 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.24 04:57:51 38.4648 36.6660 4.9 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.24 04:54:58 37.1340 28.7798 4.1 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.24 04:51:16 39.7523 37.3907 10.2 -.- 1.4 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel
2023.08.24 04:45:23 36.8803 27.9732 5.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:42:46 39.6838 37.3700 2.6 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2023.08.24 04:37:16 36.8958 27.9880 10.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:35:52 36.8545 27.9620 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:33:07 40.4018 28.7383 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.08.24 04:25:55 36.8692 27.9817 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 04:07:45 38.0253 36.5642 4.6 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 03:51:15 37.0820 28.4535 3.3 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.24 03:31:51 38.3927 36.6833 13.8 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.24 03:28:25 38.0918 36.6707 5.4 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 03:27:09 39.0210 29.8752 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.24 03:24:07 36.8683 27.9663 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.24 03:21:23 37.9823 36.3477 7.9 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 03:08:59 37.3658 37.1282 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 02:47:23 37.0775 28.9387 13.9 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.08.24 02:33:49 37.6298 35.3475 7.8 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.24 02:18:17 36.9288 36.4637 10.2 -.- 1.6 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.24 01:57:33 37.9975 36.4042 5.4 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 01:52:44 37.7453 36.6117 8.2 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 01:39:27 37.2193 30.6072 11.1 -.- 1.9 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.08.24 01:37:28 38.1025 38.5473 5.6 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.24 01:21:32 38.0863 38.4785 3.0 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.24 01:04:29 40.8478 42.8060 7.2 -.- 2.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.08.24 01:03:45 39.0828 40.1082 4.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.08.24 00:23:52 38.1082 36.5983 5.3 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 00:21:43 38.3610 37.3662 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.24 00:15:54 38.0203 37.6762 11.5 -.- 1.7 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD VERİLERİNE GÖRE 24 AĞUSTOSTA DEPREM OLDU MU?
2023-08-24 07:52:19 38.86 37.372 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas) 600286
2023-08-24 07:43:33 38.109 37.139 7.0 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) 600284
2023-08-24 07:38:42 37.858 36.518 7.0 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 600283
2023-08-24 07:30:44 37.838 29.021 7.0 ML 1.0 Merkezefendi (Denizli) 600285
2023-08-24 06:23:13 38.206 38.126 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 600281
2023-08-24 06:18:30 38.156 26.357 7.52 ML 2.2 Ege Denizi - [14.72 km] Çeşme (İzmir)
600282
2023-08-24 06:09:37 37.532 37.19 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 600279
2023-08-24 06:00:36 38.019 38.205 7.0 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman) 600280
2023-08-24 05:54:39 38.374 37.471 6.95 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 600278
2023-08-24 05:50:21 37.718 36.191 7.0 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye) 600277
2023-08-24 05:41:16 38.04 36.58 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) 600253
2023-08-24 05:35:30 36.06 35.994 6.75 ML 2.1 Samandağ (Hatay) 600276
2023-08-24 05:23:22 38.097 26.318 5.64 ML 2.0 Ege Denizi - [19.87 km] Çeşme (İzmir)
600275
2023-08-24 05:14:14 37.135 36.926 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 600273
2023-08-24 05:14:06 38.254 38.142 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 600274
2023-08-24 05:07:40 37.994 37.387 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 600272
2023-08-24 04:57:51 38.472 36.686 7.0 ML 1.7 Sarız (Kayseri) 600271
2023-08-24 04:51:15 39.675 37.392 6.98 ML 1.2 Merkez (Sivas) 600270
2023-08-24 04:45:23 36.898 27.976 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.87 km] Milas (Muğla)
600269
2023-08-24 04:42:46 39.653 37.389 7.0 ML 1.8 Merkez (Sivas) 600268
2023-08-24 04:37:16 36.872 27.985 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.74 km] Marmaris (Muğla) 600266
2023-08-24 04:35:53 36.884 27.974 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.40 km] Milas (Muğla)
600265
2023-08-24 04:33:52 38.073 38.357 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 600267
2023-08-24 04:33:09 40.388 28.873 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.04 km] Mudanya (Bursa) 600264
2023-08-24 04:25:55 36.86 27.959 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.74 km] Datça (Muğla)
600263
2023-08-24 04:07:45 38.048 6.577 6.75 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 600262
2023-08-24 03:51:16 37.056 28.38 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla) 600261
2023-08-24 03:49:48 37.822 37.835 2.23 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)