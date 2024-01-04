Bugün Deprem Mi Oldu? Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli Deprem Verileri

Ülkemizde her gün hissedilen ve hissedilmeyen bir çok deprem meydana gelmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlerin verilini tutmaktadır. 4 Ocak günü hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenmek için bu iki kuruma başvururuz. Peki 4 Ocak'ta hangi illerde deprem oldu? 4 Ocak'ta 2024 günü olan depremler hissedildi mi?

AFAD'A GÖRE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

04-01-2024 09:06:04 39.0972 27.6561 7.07 ML 1.8 Kırkağaç (Manisa) 615082

04-01-2024 08:04:37 37.646135.6017 6.91 ML 2.6 Kozan (Adana) 615081

04-01-2024 07:34:36 38.0628 36.5236 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 615080

04-01-2024 07:15:35 38.3256 38.6942 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 615079

04-01-2024 07:06:26 37.8247 36.3892 7 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 615078

04-01-2024 06:34:53 38.0553 38.2817 7 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 615077

04-01-2024 06:17:41 41.1603 44.3017 8.23 ML 1.7 Lori (Ermenistan) - [61.70 km] Akyaka (Kars) 615076

04-01-2024 06:06:2038.31 37.2572 7.14 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 615075

04-01-2024 05:46:01 39.1408 39.3133 6.94 ML 1.2 Hozat (Tunceli) 615074

04-01-2024 05:31:37 40.3881 28.8769 9.08 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.08 km] Mudanya (Bursa) 615073

04-01-2024 04:18:23 36.1014 26.2911 11.35 ML 2.5 Ege Denizi - [122.83 km] Datça (Muğla) 615072

04-01-2024 03:43:22 38.1861 38.7 7 ML 2.1 Pütürge (Malatya) 615071

04-01-2024 02:57:33 37.7822 43.95 7 ML 2.4 Başkale (Van) 615070

04-01-2024 02:53:19 38.2228 37.8506 7.12 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 615069

04-01-2024 02:40:46 41.1578 44.2533 10.23 ML 3.3 Lori (Ermenistan) - [57.83 km] Akyaka (Kars) 615067

04-01-2024 02:22:29 37.7169 31.5875 7.04 ML 1.6 Beyşehir Gölü - [07.13 km] Beyşehir (Konya) 615068

04-01-2024 02:06:21 40.5419 33.7633 11.37 ML 2.1 Merkez (Çankırı) 615066

04-01-2024 01:48:05 38.4319 39.0539 7 ML 2.3 Sivrice (Elazığ) 615065

04-01-2024 01:21:52 38.3086 37.85 11.66 ML 2.0 Akçadağ (Malatya) 615064

04-01-2024 01:00:52 38.4411 39.2683 6.92 ML 2.1 Sivrice (Elazığ) 615063

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2024.01.04 08:23:42 39.1088 40.1127 6.7 -.- 2.2 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2024.01.04 08:04:37 37.5993 35.6043 5.5 -.- 2.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.01.04 07:34:36 38.0897 36.5737 11.1 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.04 06:34:53 38.0890 38.2123 5.0 -.- 1.5 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.01.04 05:46:01 39.1428 39.3187 8.3 -.- 1.4 -.- DALOREN-HOZAT (TUNCELI) İlksel

2024.01.04 05:31:34 40.4218 28.8607 13.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.01.04 04:18:21 36.2522 25.9970 16.4 -.- 2.5 2.6 AKDENIZ İlksel

2024.01.04 03:43:23 38.2833 38.6797 7.6 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2024.01.04 02:57:38 37.4778 43.6367 1.4 -.- 2.3 -.- CIMENLI-(HAKKARI) İlksel

2024.01.04 02:40:48 41.1380 44.1343 2.6 -.- 3.4 3.6 ERMENISTAN İlksel

2024.01.04 02:22:29 37.7337 31.6078 6.5 -.- 1.7 -.- GOLKASI-BEYSEHIR (KONYA) İlksel

2024.01.04 02:06:20 40.5188 33.7745 5.0 -.- 2.3 -.- BALIBAGI-(CANKIRI) İlksel

2024.01.04 01:48:04 38.5030 39.2227 5.7 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2024.01.04 01:35:24 38.2008 27.1680 5.4 -.- 1.5 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) İlksel

2024.01.04 01:21:52 38.4070 37.8327 8.5 -.- 1.8 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.01.04 01:00:53 38.5135 39.2835 11.4 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2024.01.04 00:44:58 39.1392 42.7805 1.6 -.- 2.0 -.- ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) İlksel

2024.01.04 00:09:53 38.2697 38.4967 5.0 -.- 1.8 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel

2024.01.04 00:09:42 34.9758 32.5910 5.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel