Bugün Deprem Mi Oldu? Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli Deprem Verileri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün olan depremleri anında kaydediyor. Biz hissetmesek de ülkemizde neredeyse her an deprem olmakta. Peki bu verilere ulaşmak mümkün müdür? İşte 4 Ocak'ta deprem olan iller...
Ülkemizde her gün hissedilen ve hissedilmeyen bir çok deprem meydana gelmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlerin verilini tutmaktadır. 4 Ocak günü hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenmek için bu iki kuruma başvururuz. Peki 4 Ocak'ta hangi illerde deprem oldu? 4 Ocak'ta 2024 günü olan depremler hissedildi mi?
AFAD'A GÖRE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER
04-01-2024 09:06:04 39.0972 27.6561 7.07 ML 1.8 Kırkağaç (Manisa) 615082
04-01-2024 08:04:37 37.646135.6017 6.91 ML 2.6 Kozan (Adana) 615081
04-01-2024 07:34:36 38.0628 36.5236 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 615080
04-01-2024 07:15:35 38.3256 38.6942 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 615079
04-01-2024 07:06:26 37.8247 36.3892 7 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 615078
04-01-2024 06:34:53 38.0553 38.2817 7 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 615077
04-01-2024 06:17:41 41.1603 44.3017 8.23 ML 1.7 Lori (Ermenistan) - [61.70 km] Akyaka (Kars) 615076
04-01-2024 06:06:2038.31 37.2572 7.14 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 615075
04-01-2024 05:46:01 39.1408 39.3133 6.94 ML 1.2 Hozat (Tunceli) 615074
04-01-2024 05:31:37 40.3881 28.8769 9.08 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.08 km] Mudanya (Bursa) 615073
04-01-2024 04:18:23 36.1014 26.2911 11.35 ML 2.5 Ege Denizi - [122.83 km] Datça (Muğla) 615072
04-01-2024 03:43:22 38.1861 38.7 7 ML 2.1 Pütürge (Malatya) 615071
04-01-2024 02:57:33 37.7822 43.95 7 ML 2.4 Başkale (Van) 615070
04-01-2024 02:53:19 38.2228 37.8506 7.12 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 615069
04-01-2024 02:40:46 41.1578 44.2533 10.23 ML 3.3 Lori (Ermenistan) - [57.83 km] Akyaka (Kars) 615067
04-01-2024 02:22:29 37.7169 31.5875 7.04 ML 1.6 Beyşehir Gölü - [07.13 km] Beyşehir (Konya) 615068
04-01-2024 02:06:21 40.5419 33.7633 11.37 ML 2.1 Merkez (Çankırı) 615066
04-01-2024 01:48:05 38.4319 39.0539 7 ML 2.3 Sivrice (Elazığ) 615065
04-01-2024 01:21:52 38.3086 37.85 11.66 ML 2.0 Akçadağ (Malatya) 615064
04-01-2024 01:00:52 38.4411 39.2683 6.92 ML 2.1 Sivrice (Elazığ) 615063
KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER
2024.01.04 08:23:42 39.1088 40.1127 6.7 -.- 2.2 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.01.04 08:04:37 37.5993 35.6043 5.5 -.- 2.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.04 07:34:36 38.0897 36.5737 11.1 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.04 06:34:53 38.0890 38.2123 5.0 -.- 1.5 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.04 05:46:01 39.1428 39.3187 8.3 -.- 1.4 -.- DALOREN-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2024.01.04 05:31:34 40.4218 28.8607 13.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.04 04:18:21 36.2522 25.9970 16.4 -.- 2.5 2.6 AKDENIZ İlksel
2024.01.04 03:43:23 38.2833 38.6797 7.6 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.01.04 02:57:38 37.4778 43.6367 1.4 -.- 2.3 -.- CIMENLI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.04 02:40:48 41.1380 44.1343 2.6 -.- 3.4 3.6 ERMENISTAN İlksel
2024.01.04 02:22:29 37.7337 31.6078 6.5 -.- 1.7 -.- GOLKASI-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2024.01.04 02:06:20 40.5188 33.7745 5.0 -.- 2.3 -.- BALIBAGI-(CANKIRI) İlksel
2024.01.04 01:48:04 38.5030 39.2227 5.7 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.01.04 01:35:24 38.2008 27.1680 5.4 -.- 1.5 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.01.04 01:21:52 38.4070 37.8327 8.5 -.- 1.8 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.04 01:00:53 38.5135 39.2835 11.4 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2024.01.04 00:44:58 39.1392 42.7805 1.6 -.- 2.0 -.- ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2024.01.04 00:09:53 38.2697 38.4967 5.0 -.- 1.8 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.04 00:09:42 34.9758 32.5910 5.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel