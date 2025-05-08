Bursa Fuar Merkezi'nde büyük buluşma: Go Energy Türkiye Fuarı kapılarını açtı

Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve sanayide yeşil dönüşüm temaları etrafında düzenlenen "Go Energy Türkiye" fuarı, Bursa Fuar Merkezi’nde iki ayrı holde kapılarını açtı. Fuarda 50’nin üzerinde firma; en yeni teknolojilerini, ürünlerini ve çevre dostu çözümlerini sergiliyor.

SEKTÖRÜN KALBİ BURSA’DA ATIYOR

Fuar boyunca satın almacılar, yatırımcılar, girişimciler, mühendisler ve sanayi işletmecileri, sektörün en güncel trendleriyle tanışma ve iş birlikleri geliştirme fırsatı yakalıyor. Etkinlik, yalnızca enerji sektörünün değil, üretim ve sanayi alanındaki birçok yapının dönüşümüne de katkı sunmayı hedefliyor.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Osman Akın, fuarların ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Akın, “Satmanın yolu fuarlardan geçiyor. Dolayısıyla iş dünyası adına fuar organizasyonlarını çok kıymetli buluyorum. Bursa'da geliştirmemiz gereken kaslarımızdan bir tanesi de fuarcılık. 17 tane organize sanayi bölgesi olan Bursa'ya daha güçlü fuarlar, etkinlikler yakışıyor. Bursa'da tarih var, doğal güzellikler var. Sanayi de var. Bunların olduğu bölgede fuarcılığın fazla olması gerekir. Düzenleyen arkadaşlara iş dünyası adına teşekkür ediyorum.” diyerek, organizasyonun önemine dikkat çekti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçilere kapılarını açan fuarın, 8 binin üzerinde katılımcı tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. "Go Energy Türkiye", 10 Mayıs tarihine kadar enerjiye yön vermek isteyen herkese açık olacak.