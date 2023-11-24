Bütçe Maratonu Komisyon Sona Erdi

Bütçe maratonu komisyonda sona erdi. Son gün Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yatırım ofisi aracılığı ile 2023'te aralarında Rusya’nın da olduğu 22 ülkenin Türkiye’ye yatırım yaptığını açıkladı.

Bütçe Maratonu Komisyon Sona Erdi

CİMER'e başvuru sayısının ise 7 milyonu aştığını belirtti.


2024 yılı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı. Son gün Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yapı. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinin girişimleri sonucunda Türkiye'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

2023 yılı Kasım ayı itibarı ile Yatırım Ofisi bünyesinde toplam 287 proje takip edildi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023 yılı içinde CİMER’e yapılan başvuru rakamlarını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin de bilgi verildi.

# tbmm
Çok Okunanlar
Elma Sirkesini Unutturan Sirke!
Elma Sirkesini Unutturan Sirke!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 24 Kasım'da Nerede Su Kesilecek?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 24 Kasım'da Nerede Su Kesilecek?
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
İstanbul'da Fırtına Kopacak!
İstanbul'da Fırtına Kopacak!
Öne Çıkanlar ABD ÜSLERİNİ KORUMAK İÇİN TERÖRİSTLERDEN MEDET UMUYOR! | Ulusal Haber ABD ÜSLERİNİ KORUMAK İÇİN TERÖRİSTLERDEN MEDET UMUYOR! | Ulusal Haber Pdf Özeti Çıkaran Yapay Zeka Hangisi? Pdf Özeti Çıkaran Yapay Zeka Hangisi?