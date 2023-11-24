Bütçe Maratonu Komisyon Sona Erdi

CİMER'e başvuru sayısının ise 7 milyonu aştığını belirtti.



2024 yılı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı. Son gün Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yapı. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinin girişimleri sonucunda Türkiye'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



2023 yılı Kasım ayı itibarı ile Yatırım Ofisi bünyesinde toplam 287 proje takip edildi...



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023 yılı içinde CİMER’e yapılan başvuru rakamlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin de bilgi verildi.



