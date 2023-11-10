Çalışma Saatlerinin Düşürülmesine Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

.Çalışma saatlerinin düşürülmesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin kabul edilmesi dahilinde 45 saat olan çalışma saatleri, 37.5 saate düşürülecek. İşçiler işe 09.00'da başlayıp 16.30'da bitirecek.

Çalışma saatlerinin düşürülmesinin sebeplerinden biri, işçilerin daha fazla boş zaman elde ederek daha verimli çalışmalarını sağlamak. Çalışma süresi azalan işçilerin yorgunluğunun daha az olacağı ve iş yerinde çalışma motivasyonunun daha yüksek olacağı düşünülüyor.

Kanun teklifinin kabul edilmesi dahilinde işverenlerin maliyetlerinin artması da söz konusu.