Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Can Ataklı’nın Sincan Belediyesi’nin ‘Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde’ çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri hedef almasına ilişkin Anka’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Can Ataklı YouTube hesabından yayınladığı videoda Sincan Belediyesi'nin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara verdiği dini eğitimi hedef aldı.

Bunun pedagojik bir cinayet olduğunu iddia eden Ataklı, "Bunlar okul öncesi çocukları. Bunları çok iyi niyetliymiş gibi alıyorlar anneler de geliyor, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar falan. Özellikle cehalet de çok yaygın olunca toplamak ne güzel. Çocuklar oyun da oynuyor dinlerini de öğreniyor filan. Yanlış. Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz. Öyle bir numara yapıyorlar ki. Ufacık çocukları alıyorlar kızların başını bağlıyorlar, oğlanların kafasına takkeler öyle bir hava" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu yayına ilişkin Ataklı hakkında tahrik edici paylaşım yapıldığının tespit edildiğini belirterek 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan resen soruşturma başlattı.

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