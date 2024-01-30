Can Atalay'ın milletvekilliği düşüyor

Cezaevinde bulunan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Can Atalay'ın milletvekilliği düşüyor
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Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevinde milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı açıklamada, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" ifadesini kullandı.

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