Çanakkale Boğazı'nda çıkan yangın söndürüldü!

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada yangın çıkmıştı. Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edilmişti.

Çanakkale Valiliği, "Barbados bayraklı 107,58 mt boyundaki Ak Discovery isimli kuru yük gemisi 14 mürettebatı ile Mısır ülkesinden Bulgaristan Varna limanına giderken İlimiz Nara burnu açıklarında geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır. Yangına Kıyı Emniyeti Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahaleye edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında yaralanan 1 mürettebat hastaneye kaldırılmıştır. Boğaz trafiği her iki yönden askıya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.