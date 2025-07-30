Çekmeköy’de yanan sünger fabrikasının son hali havadan görüntülendi! Geride sadece iskelet kaldı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde çıkan yangında tamamen yanan sünger fabrikasının son hali, gün ağarınca havadan görüntülendi. Yangının ardından geriye yalnızca fabrikanın iskelet yapısının kaldığı gözlendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde bulunan sünger üretimi yapılan bir fabrikada çıkmıştı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılamaz hale gelmişti.

Sabah saatlerinde bölgeye gönderilen dronla çekilen görüntüler, yangının fabrikanın yapısında yol açtığı büyük tahribatı ortaya koydu. Havadan kaydedilen görüntülerde fabrikanın büyük kısmının kül olduğu, çatının tamamen çöktüğü ve sadece çelik taşıyıcı iskeletin ayakta kaldığı net bir şekilde görüldü.

Sünger üretimi yapılan tesisteki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde uzman ekiplerin yaptığı teknik inceleme sürüyor. Çevredeki vatandaşların da büyük korku yaşadığı yangın anı ve sonrası cep telefonu ve dron görüntüleriyle kaydedildi.

Yetkililer, fabrika binasının tamamen yıkılması gerekebileceğini belirtti. Çekmeköy’de yaşanan bu olay, son yıllarda İstanbul’daki en büyük sanayi yangınlarından biri olarak kayda geçti.