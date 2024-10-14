Ceza infaz sisteminde değişiklik! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yılmaz Tunç, kamuoyunda rahatsızlık yaratan iyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendirdiklerini söyledi.

Yılmaz Tunç, "Bazı suçlar bakımından, özellikle kasten öldürme, kasten yaralama gibi toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlar bakımından, hem denetimli serbestliğin uygulanıp, uygulanmayacağı hem de iyi hal indirimleriyle ilgili alternatifli düzenlemeleri hem Merkez Yönetim Kurulumuzun hem Kabinemizin hem de bunu değerlendirecek olan Meclis komisyonlarımızın gündemine getireceğiz. Bir kısmını getirdik, getirmek üzere olduğumuzu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nden sonra açıklayacak. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir" dedi.

2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini söyleyen Yılmaz Tunç, yeni düzenlemeler ile cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yılmaz Tunç, "Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakımından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. Burada, iki yılın altında bir ceza alan bir yıl koşullu salıverme, bir yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek. Kapasite sorununun cezasızlıkla alakası yok. Devlet onun tedbirlerini alır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, MHP-DEM Parti tokalaşması sonrası başlayan “yeni süreç" tartışmaları da soruldu. Yılmaz Tunç, "Böyle bir gündem olmadığı için şu anda dedikodudan ibaret bir husus." yanıtını verdi.