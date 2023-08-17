CHP belediyeciliği suya battı! İETT otobüsü denize düştü

CHP'li belediyenin yönetimindeki İstanbul'da yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Megakentte yaşanan metro, metrobüs ve İETT arızaları, uzun süredir vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Son olarak İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Eminönü'nde de görenleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi.

Eminönü'ndeki Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde otobüs duraklarında park halindeki boş bir İETT otobüsü denize düştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başlayan ve denize düşen otobüs, bir süre sonra suya gömüldü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinçler de çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.

Ekipler, otobüsü denizden çıkarmak için çalışma başlattı.

Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyledi. Şahin, "Kumandaya bastım kapıyı açmak için bir anda araç kendi hareket etti, ondan sonra durduramadık. Herhangi bir arızası yoktu. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük." dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) olayın ardından otobüs şoförü hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olay yerine gelen İETT Genel Müdürü İrfan Demet de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saat 07.12'de garaja gelen otobüsü şoförün park ettiğini belirten Demet, şunları söyledi:

"Park ettiği esnada ilk tespitlerimize göre el frenini maalesef sürücümüz çekmiyor. Park ettikten 20 dakika sonra eğimin ve el freninin çekilmemiş olmasının etkisiyle araç hareket ediyor ve denize düşüyor. Aracımızda herhangi bir yolcumuz ve sürücümüz yoktu. Kazadan dolayı etkilenen herhangi bir yolcumuz ve vatandaşımız olmadı. Şu anda kurtarma çalışmalarımız, uzman ekiplerimizce titizlikle devam ediyor. Tahkikatımız devam ediyor. Özel halk otobüsü sürücümüzün toplu taşıma sertifikasına el koymuş bulunmaktayız. Tahkikat sonucuna göre tekrar değerlendirilecek. Kusurlu bulunduğu halde toplu taşıma sertifikası iptal edilecektir. "

İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız da araç içerisinde İETT tarafından takılan kamera sisteminin bulunduğunu, denizden çıkarıldıktan sonra olayın nasıl meydana geldiğinin anlaşılacağını aktardı.

Düşen otobüsün şoförü Ramazan Şahin, otobüsü park ettikten 20 dakika sonra aracın yanına geldiğini söyleyerek, "Kumandaya bastım kapıyı açmak için bir anda araç kendi hareket etti, ondan sonra durduramadık. Herhangi bir arızası yoktu. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük." dedi.