CHP bu kez dayak iddiası ile gündemde

Cumhuriyet Halk Partisi bu kez dayak iddiası ile gündemde.



CHP üyesi olduğunu söyleyen Niyazı Örnek adlı yurttaş “sosyal medya üzerinden CHP’li Çankaya Belediye başkanı Alper Taşdelen’in eleştirdiğim için dayak yedim” dedi.



Alperen Taşdelen'in hizmetlerinden memnun olmadığını sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yayımladığını söyleyen Örnek, Çankaya Belediyesini ilgilendiren bir konudan ötürü belediyeye gittiğini ve burada darbedildiğini söyledi.



Kendisine belediye binasında, CHP'li meclis üyeleri Yeliz Aşçı ve Cem Baloğlu’nun saldırısına maruz kaldığına dikkat çekti.



Darp raporu alan yurttaş konuyu yargıya taşıdı. CHP üyesi Niyazi Örnek, Taşdelen ve CHP meclis üyeleri Yeliz Aşçı, Cem Baloğlu adına savcılığa suç duyurusunda bulundu.