CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özgür Özel mesajında, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin 101'inci yılının kutlandığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 101 yıl önce yapılan oylamada, "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları ve sürekli alkışlarla oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyet'in temellerinin, "bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olması için türlü badirelere göğüs gererek, çok sağlam bir biçimde atıldığını vurgulayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır."

Özgür Özel, 23 Ekim'de TUSAŞ'a Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

"Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1'inci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum." ifadelerini kullanan Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizi seven ve ileriye taşımak isteyen, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ve en büyük eserine sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlarımızı illerindeki ve ilçelerindeki kutlamalara katılmaya davet ediyorum.

101 yıl sonra bizlere 'kimsesizlerin kimsesi olmak' için kurulmuş cumhuriyetimizin sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek için kurucu kadrolarımız gibi durmaksızın çalışmak düşmektedir. Demokrasinin, hukuk devletinin ve laiklik ilkesinin yara aldığı bir dönemde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kalarak Cumhuriyetimizi 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltmek önümüzdeki en temel görevimizdir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulundu.

Özgür Özel paylaşımında, "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.