CHP, İstanbul'da Büyük Eğitim Mitingi düzenleyecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Büyük Eğitim Mitingi düzenleyeceklerini bildirdi.

CHP, İstanbul'da Büyük Eğitim Mitingi düzenleyecek!
Editör: Metehan Gül

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında "18 Mayıs Cumartesi, saat 13.00'te, atanmayan öğretmenlerle, kaldırılmayan mülakat mağdurlarıyla, müfredat tartışmalarından rahatsız olan herkesle Büyük Eğitim Mitingi'ni yapıyoruz." dedi.

'Büyük Eğitim Mitingi' adını verdikleri etkinlik için toplanma yerinin Saraçhane olduğunu belirten Özgür Özel, "Herkesi orada, atanmayan öğretmenlere, mülakat mağdurlarına ve müfredatla mağdur olacak gelecek nesillere sahip çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kamu görevlileri için parti bayrağı yerine Türk bayrağı ile miting yapacaklarını bildiren Özgür Özel, herkesi mitinge davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Özgür Özel # saraçhane # eğitim
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