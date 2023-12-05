CHP İttifak Kapılarını Kapatmadı! Özgür Özel'den İyi Parti'yle İlgili Açıklama
Yerel seçimler öncesi ittifak tartışmaları partilerin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İyi Parti'nin kararını değerlendirdi, "Eski dosttan düşman olmaz." dedi, ittifak kapısını açık tuttuğunu duyurdu.
İyi Parti, CHP ile ittifak kapılarını kapadı. 14-28 mayıs seçimlerinde aynı masaya oturan İyi Parti ve CHP, yerel seçimlerde aynı masada olmayacak. CHP'de ise kapılar İyi Parti'ye açık.
Partisinin Grup Toplantısında konuşan Özgür Özel, İyi Parti’nin ret cevabına "Eski dosttan düşman olmaz." yanıtını verdi. Özgür Özel, "Gelelim ittifaklar meselesine. Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve iş birliği yapmasını savundum. Alınacak iki karara da saygılıyız demiştim. Bu saygıyı sürdürüyoruz. Eski dosttan düşman olmaz." dedi.
Diğer yandan Özel, yerel seçimler için ittifak çağrısını sürdürdü.
- Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. İstanbul'u Katar'a pazarlamasınlar, Ankara'yı parsel parsel satmasınlar diye bütün milletimizle işbirliği yapacağız.
# Özgür Özel # chp # İyi Parti # meral akşener # ittifak