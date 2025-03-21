CHP olağanüstü kurultaya gidiyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), siyasetin gündemine bomba gibi düşen bir karar aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu. 6 Nisan'da yapılacak kurultayda parti delegeleri sandık başına giderek kritik kararlar verecek.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, CHP’nin geleceği açısından önemli bir dönemeçte olduklarını belirterek, "6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz" dedi.