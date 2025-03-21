CHP olağanüstü kurultaya gidiyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultaya gitme kararı aldığını duyurdu. Özel, "6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), siyasetin gündemine bomba gibi düşen bir karar aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu. 6 Nisan'da yapılacak kurultayda parti delegeleri sandık başına giderek kritik kararlar verecek.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, CHP’nin geleceği açısından önemli bir dönemeçte olduklarını belirterek, "6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz" dedi.

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