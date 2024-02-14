CHP'de belediye meclis adayları krizi

Parti kaynakları yeniden aday belirlenmesi için CHP Genel Başkanına yetki verildiğini ancak Özgür Özel’in Hatay’da değişimden yana olmadığını aktardı.



CHP genel merkezi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı… İlan edilen listelerde Hatay için değişiklik olmadığı görüldü.



6 Şubat Depreminde en çok etkilenen illerden olan Hatay'da ise parti örgütleri Lütfü Savaş ismine tepkili.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre CHP'li kaynaklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay için 12 Şubat'ta toplanan PM'den yetki istediği öğrenildi.



Kaynaklar, Parti Meclisi'nin Özel'e 20 Şubat saat 17.00'a kadar Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş'ı değiştirme yetkisi verildiğini belirtti.



Öte yandan belediye başkan adaylarını kriz içinde duyuran CHP, Belediye Meclis üye adaylarını hâlâ ilan etmedi.



13 Şubat tarihinde taslak listelerin hazırlanması beklenen belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde yetki CHP MYK'sında.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önseçim sözünü tutmadığına tepki gösteren partililer listelerin yerel dengelerin gözetilmeden hazırlandığını öne sürüyor.