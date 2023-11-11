CHP'de MYK ve YDK Belli oldu

CHP'de tartışmalarla geçen genel kurultay sonrasında ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni dönemin Merkez Yürütme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.



Alınan kararlar neticesinde kritik görevlere yeni isimler getirildi.



CHP'de Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğüne ise Eski İzmir İl Başkanı Deniz Yücel seçildi.



Batının Neoliberal ekonomi politikalarını Türkiye'ye yerleştiren Kemal Derviş'le yakınlığı bilinen Selin Sayek Böke'nin görev alması dikkat çekti.



Yüksek Disiplin Kurulu'nda Turan Taşkın Özer, Ayça Akbek Şenay ve Deniz Çakır görevlendirildi.