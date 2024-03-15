CHP'de "para sayma" görüntüsü: Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği belirtilen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili açılan soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Fatih Keleş ifade verdi. Keleş, parayı şu an milletvekili olan Turan Taşkın Özer’den aldığını söyledi.

CHP'de "para sayma" görüntüsü: Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 3 kişi ifadeye çağrılmıştı.

Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz dün ifade verdi.

İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş ise bugün adliyeye geldi. Keleş verdiği ifade de şu ifadeleri kullandı:

"2019'da CHP Beylikdüzü Başkanı Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binasının satımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisiyle Beylikdüzü ilçe binasında çanta içerisinde paraları verdi. Çanta içinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum.

Özgür Nas ile iletişime geçtim, parayı söylediği konuma götürdüm. Para çok olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım Tuncay Yılmaz'ı arayarak yardım istedim ve parayı satıcının avukatının ofisine götürdük. Para 3-4 defa sayıldı. İçinden Türk lirası, dolar ve euro çıktı. O günden sonra il binası hangi tarihte satın alındı, para hangi yolla ödendi bilgim yoktur. Parayı bana Turan Taşkın Özer verdi."

İFADESİ 1.5 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturmada, yeni isimleri ifade vermeleri için adliyeye çağırdı.

Bu kapsamda, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in "tanık" sıfatıyla, para sayma görüntülerinde olduğu görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz da dün şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Ayrıca şüpheli Fatih Keleş'in bugün savcılıkça ifadesi alındı.

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