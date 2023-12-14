CHP'nin Bolu Adayı Belli Oldu

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı yeniden aday gösterdi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Özcan, CHP kadrolarına teşekkür ettiğini söyledi.

CHP'nin Bolu Adayı Belli Oldu
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CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerel seçimde tekrar aday gösterilmesine karar verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına... Selam olsun, Atatürkçü, Yurtseverlere, Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı. 

# chp # bolu belediyesi # yerel seçim
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