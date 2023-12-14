CHP'nin Bolu Adayı Belli Oldu
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı yeniden aday gösterdi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Özcan, CHP kadrolarına teşekkür ettiğini söyledi.
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerel seçimde tekrar aday gösterilmesine karar verildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına... Selam olsun, Atatürkçü, Yurtseverlere, Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.
Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Tşk ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine😊— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) December 14, 2023
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