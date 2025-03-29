CHP'nin Maltepe'deki mitinginden dönen bir grup CHP'nin boykot çağrısı yaptığı kafede oturan kişilere saldırdı

CHP'nin Maltepe'deki mitinginden dönen bir grup CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı kafeye ve kafede oturan kişilere saldırdı. Sandalyeler havada uçuştu.

CHP'nin Maltepe'deki mitinginden dönen bir grup CHP'nin boykot çağrısı yaptığı kafede oturan kişilere saldırdı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması sebebiyle Maltepe'de yapılan mitingden dönen bazı kişiler, İstanbul Maltepe'de bulunan Espressolab şubesini bastı. 

Saldıran grup ile kafede oturanlar arasında sandalyeler havada uçuştu.

VALİLİK, GÖZALTINA ALINDIKLARINI DUYURDU

29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir. İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
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