CIA danışmanı Barkey'den Erdoğan'a övgü! Sıradan bir lider olmadığını yazdı

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin tasarlayıcılarından biri olarak bilinen ve Türkiye’de casusluk suçundan yargılanan CIA Danışmanı Henri Barkey, Türkiye’nin dönüşümüyle ilgili bir analiz kaleme aldı.

ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yayınlanan analizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu ifadelerin yer alması dikkat çekti.

Barkey, Erdoğan’ın Türkiye devletinin ulusal çıkarlarına yeniden şekil verdiğine değindi. ABD’nin bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

‘'Jeopolitik konumu, askeri gücü ve ekonomik potansiyeli nedeniyle Türkiye paha biçilmez bir müttefik’’ ifadelerinin kullanıldığı analizde "Washington yönetiminin küresel hedeflerini gerçekleştirmek için Ankara’yla yakın çalışmak dışında bir seçeneği yok’’ denildi.

‘’Erdoğan sıradan bir lider değil’’ ifadesinin kullanıldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı boyunca Türkiye’yi dönüştürdüğüne vurgu yapıldı. Barkey, Türkiye'Nin ekonomisine de övgüler yağdırdı.

Ancak yine aynı yayın kuruluşu Ocak 2022'de Türkiye ve Erdoğan ile ilgili makale yayınlamıştı. "Erdoğan için oyunun sonu" adını taşıyan makalede genel seçimlerde Millet İttifakı'nın kazanacağı savunulmuştu.

İktidarı devretmesi için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a af teklif edilmesi önerilmişti. HDP'nin de içinde gösterildiği Millet İttifakı'nın adayı olarak İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'in öne çıkarıldığı makalede TSK içinde de kışkırtıcılık hedeflenmişti.

Hükümete yakın medya organları ise 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin tasarlayıcılarından biri olarak bilinen ve daha önce Erdoğan'ı hedef alan Henri Barkey'in kaleme aldığı analizini oldukça beğendi. Anliz ile ilgili haberler yapıldı.