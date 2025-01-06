CİMER'e en çok sorulan soru belli oldu! Çok şaşıracaksınız

Vatandaşların yalnızca şikayet ve taleplerini iletmekle kalmayıp, yürütülen politikalara ilişkin önerilerde bulunabildiği CİMER, dünya çapında kamuoyu iletişiminde öne çıkan en büyük platformlardan biri haline geldi. Düşünce ve ifade özgürlüğünü destekleyen platform, hak arama bilincinin gelişmesine ve demokratik kültürün yükselmesine önemli katkılar sağladı.

2024 yılında, 7 farklı başlık altında toplanan başvurular için toplamda 7 milyon 360 bin yanıt gönderildi. Başvuru süreçlerini hızlandırmak ve kaliteyi artırmak amacıyla devreye alınan "İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü" sayesinde işlem süreleri 12 güne kadar düşürüldü.

CİMER’e yapılan başvurular arasında "doğum saatim ne?" sorusu ile nüfus işlemleri en fazla ilgi gören konu oldu. 2024 yılı boyunca 867 farklı konuda başvuru alınırken, “teşekkür, görüş ve öneri” gibi olumlu geri bildirimlerin oranı bir önceki yıla göre %30 arttı.

Eğitim düzeyine göre dağılımda, başvuruların %44’ü lisans ve lisansüstü mezunlarından gelirken, %26’sı lise mezunları tarafından yapıldı. Başvuru sahiplerinin %55’i erkek, %45’i ise kadınlardan oluştu. Erkekler, başvurularında kadınlara oranla %15 daha fazla kelime kullandı.

Başvuruların çoğunluğu nüfusuna oranla Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul’dan geldi.

CİMER 2024’te de çeşitli yayınlarla hizmetlerini tanıtmaya ve katılımcı yönetim anlayışını yaygınlaştırmaya devam etti. “CİMER ile Çözüme Kavuşanlar” serisinin ikinci ve üçüncü kitapları ile “21. Yüzyılın Vatandaş Odaklı Yönetim Modeli CİMER” kitabı bu yıl yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, CİMER’in kamu yönetiminde en öne çıkan halkla ilişkiler hizmetlerinden biri olduğunu belirtti. Altun, vatandaşların platforma duyduğu güvenin CİMER’in başarısının arkasındaki temel faktör olduğunu ifade ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonunda CİMER’in hak arama bilinci ve demokratik katılım açısından önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.