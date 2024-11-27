Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek

Görevinden ayrılacak olan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e veda ziyareti gerçekleştirdi. Çin Büyükelçisi'nin, Galatasaray Kulübü'ne de ziyaret gerçekleştirerek Başkan Dursun Özbek ile bir araya geleceği öğrenildi.

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Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
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Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e veda ziyaretinde bulundu.

Yeni alacağı görevden ötürü mevcut görevinden ayrılacak olan Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'in Galatasaray Kulübü'ne de ziyaret gerçekleştirerek Başkan Dursun Özbek ile bir araya geleceği öğrenildi.

Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek - Resim : 1

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten de söz konusu ziyaretle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, "Sayın Büyükelçi, bizimle görüşmesinden sonra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le görüşmeye gitti. Vatan Partisi, Çin'in Galatasaray ile dostluk ilişkilerini iki ülke arasında dayanışmanın gelişmesinde güçlü bir etken olarak değerlendirmekte ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." dedi.

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