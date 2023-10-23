Çocuk İstismar Davasında Karar

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması davasında karar açıklandı. H.K.G'nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuk İstismar Davasında Karar
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H.K.G.’nin 6 yaşındayken zorla evlendirilip, cinsel istimara maruz bırakıldığı davanın 7. duruşmasında karar açıklandı. H.K.G’nin babası ve Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, evlendirildiği Kadir İstekli ve anne Fatıma Gümüşel'e en üst sınırdan hapis cezası verdi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 4 saat sürdü.

Mahkeme heyeti, Kadir İstekli'ye “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan anne Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

6 yaşında H.K.G.'nin evledirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'da yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Son duruşma sanık avukatının çekilmesi nedeniyle ertelenmişti.

Tutuklu yargılanan ve 20 yıl hapis cezası verilen baba Yusuf Ziya Gümüşel'in İsmailağa Cemaati'ne mensup olduğu biliniyor.

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