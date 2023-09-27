Çocuklar Duymasın'da da oynamıştı! Parkta ölü bulundu

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, başta 'Sihirli Annem' olmak üzere birçok dizide aldığı rol alan Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesediyle karşılaştı.

T24'te yer alan habere göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tişatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.