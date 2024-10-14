Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusuna CIA'dan teklif gelmiş!

Demet Tuncer, tanınmış bir oyuncu olarak, 'Çocuklar Duymasın' adlı dizideki 'Mary' karakteriyle hafızalara kazındı. Ancak yıllar sonra, Amerika'da eğitim aldığı dönemde yaşadıklarını ilk defa paylaşarak, CIA'dan gelen bir 'ajanlık' teklifini reddettiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusuna CIA'dan teklif gelmiş!
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Demet Tuncer, tanınmış bir oyuncu olarak, 'Çocuklar Duymasın' adlı dizideki 'Mary' karakteriyle hafızalara kazındı. Ancak yıllar sonra, Amerika'da eğitim aldığı dönemde yaşadıklarını ilk defa paylaşarak, CIA'dan gelen bir 'ajanlık' teklifini reddettiğini açıkladı. "

Ailemi ya da ülkemi asla satmam" diyen Tuncer, bu kararlı tutumuyla dikkat çekti. 2002 ile 2019 yılları arasında ekranlarda yer alan ve 'Mary' karakteriyle seyirciyle buluşan Tuncer, Amerika'daki üniversite günlerinde, CIA'dan gelen ve Türkiye'de üst düzey bir bürokrat olma vaadi içeren teklifi geri çevirdiğini belirtti. Bu teklifin, üniversite profesörü aracılığıyla yapıldığını ve "Ülkende önemli bir pozisyona getirilip, zamanı geldiğinde sadece bir şey talep edileceği" şeklinde olduğunu ifade etti.

Tuncer, Amerika'ya nasıl gittiğini ve orada neler yaşadığını anlattı. Habertürk ile yaptığı röportajda, 15 yaşında Türkiye'yi temsil ederek ABD-Türkiye ortak bursunu kazandığını ve United World College'dan (UWC-USA) tam bursla eğitim aldığını söyledi. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle birlikte eğitim almanın, dünya görüşünü genişlettiğini ve kültürel açıdan kendisini zenginleştirdiğini belirtti. Uluslararası Bakalorya diplomasını aldıktan sonra, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladığını ve Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

Üniversitede siyasal bilgiler eğitimi aldığı sıralarda, CIA'dan gelen teklifi ve bu teklifin içeriğini açıkladı. "Ülkende seni bir bürokrat yaparız" vaadiyle gelen teklifi, üniversite hocası aracılığıyla aldığını ve bu süreci şu sözlerle ifade etti: "Ülkemde bana sunulan önemli bir mevki için, ailemi ve vatanımı hiçbir zaman göz ardı edemem."

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