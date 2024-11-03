Çorum'da binada büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da, beş katlı bir binada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da binada büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
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Çorum'da, Osmancık Caddesi'ndeki beş katlı bir binada büyük bir patlama meydana geldi.

Doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi. Ali Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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