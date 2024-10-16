Cumhur İttifakı'nın DEM Parti'ye uzattığı ele İYİ Parti'den tepki! Müsavat Dervişoğlu, ihanet sürecinin yeniden yürürlüğe konduğunu söyledi

Cumhur İttifakı'nın DEM Parti’ye uzattığı ele bir tepki de İYİ Parti’den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ihanet sürecinin yeniden yürürlüğe konduğunu ifade etti, "Bu filmi bir daha izlemeyeceğiz" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın DEM Parti'ye uzattığı ele İYİ Parti'den tepki! Müsavat Dervişoğlu, ihanet sürecinin yeniden yürürlüğe konduğunu söyledi
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İYİ Parti’den DEM Parti’ye uzatılan ele tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yaptığı çağrıyı eleştirdi.

Müsavat Dervişoğlu, "HÜDA-PAR ile genişleyen Cumhur İttifakı, şimdi DEM ile el sıkışıyor. Bunun adı kapsayıcılık değil, toplumun farklı kesimlerini kendi siyasi emellerine alet etme çabasıdır. Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yürürlüğe konulmasıdır. Milletçe biz bu filmi seyrettik. Bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz. Bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz. Meclis kürsüsünden bebek katili bölücü başına seslenenler var. Şunu açıkça ifade edelim: Terör örgütünü tasfiye edecek olan, devlettir! Terörün sona erdiğini ilan edecek olan da devlettir! Terörist başından çözüm bekleyen bir anlayış, devlet ciddiyetinden uzaktır ve ancak gaflet ve dalaletle açıklanabilir." dedi.

Cumhur İttifakı'nın DEM Parti'ye uzattığı ele İYİ Parti'den tepki! Müsavat Dervişoğlu, ihanet sürecinin yeniden yürürlüğe konduğunu söyledi - Resim : 1

Partisinin grup toplantısında konuşan Müsavat Dervişoğlu, Öcalan’a ev hapsi istenmesinin önünün açıldığını ifade etti.

Müsavat Dervişoğlu, "Terörist başı Abdullah Öcalan’a, ev hapsi istemenin dahi rahatça ifade edilebilmesinin önünü açan bu elin sahiplerine milliyetçi denilebilir mi? Milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin, Türkiye partisi olmadığını söylediği ve üstelik bugüne kadar gazi Meclis'in çatısı altında faaliyet yürütmesine izin verilen bir partiyle, 'Denize düştüm, yılana sarılıyorum' dercesine, el sıkışmasından, Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerinin memnuniyet duyduğu söylenebilir mi?" dedi.

Cumhur İttifakı'nın DEM Parti'ye uzattığı ele İYİ Parti'den tepki! Müsavat Dervişoğlu, ihanet sürecinin yeniden yürürlüğe konduğunu söyledi - Resim : 2

Müsavat Dervişoğlu, diyalogun teröristlerle değil halkla yapılması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, "Milletimizin her bireyinin özgürce düşüncelerini ifade edebileceği, demokratik yollarla sorunların çözüleceği bir ülkedir. Ama bu diyalog asla terörle ya da teröristlerle yapılmaz! Bizim konuşmamız gereken, milletimizin kendisidir. Sorunlarımızı, devletin ve milletin birlikte hareket ettiği bir zeminde çözmeliyiz. Devletin gücünü ve milletin iradesini hiçbir terör örgütüyle müzakereye açmayacağız. Konuşan Türkiye, halkıyla diyalog kuran, terörle tavizsiz mücadele eden bir Türkiye’dir." dedi.

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