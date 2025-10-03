Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Gazze’deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.”

