Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil Bir Dünya Mümkün Amerika'yla Değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkesi öngören kararı veto etmesi vardı. Erdoğan, "Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Birleşmiş Milletler ile insanlığın bir yere varması mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor.

- Yabancı düşmanı, ırkçı, ayrımcı ve faşizan uygulamalardan en fazla mağdur olan kesim hiç şüphesiz göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlardır.

- (Batılı ülkeler) Fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslüman karşıtı eylemleri meşrulaştırdılar, tasvip ve teşvik ettiler.

- Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır.

- Giderek şiddetlenen barbarlık örneklerini ve arşa yükselen masum çığlıklarını bir dönüm noktasına yaklaştığımızın işaretleri olarak görüyoruz.

- BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu?

- Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor.

- Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor.

- İnsanlık Amerika'ya 'BM Evrensel Beyannamesi'ne destek veren ülkedir' demeyecek bundan sonra, başta biz, diyemeyiz.

- Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. BM Güvenlik Konseyinin reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır.

- (BM) Güvenlik Konseyi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü.

- Gazze kasapları' uluslararası mahkemelerde insanlığa suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle eninde sonunda verecektir.

- Bu Birleşmiş Milletler ile, bu BM Güvenlik Konseyi ile insanlığın bir yere varması mümkün değil.